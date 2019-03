Manfred Trost ist der direkte Vorgänger von Rene Swete. Nicht im Hartberg-Tor, aber als letzter Torhüter, der in einer Saison fünf Gelbe Karten kassiert hat.

Manfred Trost im Hartberg-Tor © GEPA

Rene Swete hat es also tatsächlich geschafft. Der 28-jährige Torhüter der Hartberger sah in seinen 20 Saisoneinsätzen fünf Mal die gelbe Karte und darf heute gegen Innsbruck wegen Sperre nicht mitmachen. Florian Faist wird an seiner Stelle auflaufen, für Hartberg kein schlechtes Omen, Faist stand heuer bereits zwei Mal im Bundesligator, die Hartberger machten vier Punkte.

