In einem turbulenten Spiel trennen sich der TSV Hartberg und der Wolfsberger AC mit 1:1. Die Hartberger glichen mit einem Mann mehr in der zweiten Hälfte aus.

Rajko Rep glich für die Hartberger aus © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Wolfgang Grebien)

Insgesamt 2643 Zuschauer fanden sich beim letzten Heimspiel des TSV Hartberg im Grunddurchgang im Stadion der Oststeirer ein, um die Mannschaft im Duell mit dem Wolfsberger AC zu unterstützten. Bereits nach zwei Minuten hätten sie das erste Mal jubeln können. Rajko Rep brachte einen Freistoß gefährlich zur Mitte, der Kopfball von Fabian Schubert verfehlte jedoch das Tor.

In Folge erhöhten die Kärntner den Druck, kamen durch Mario Leitgeb sogar zu zwei Großchancen aber TSV-Tormann Rene Swete hielt den Aufsteiger mit einer starken Leistung in der Partie und brachte die Wolfsberger mit Fortdauer des Spiels immer mehr zur Verzweiflung. Denn auch Kevin Friesenbichler fand in Swete nach knapp einer halben Stunde seinen Meister. Im Gegenzug wäre dem TSV dann fast aus dem nichts zur Führung gekommen. Die Flanke von Rep ging aber am Tor vorbei. Zehn Minuten vor der Pause konnte aber selbst Rene Swete nicht mehr retten. Christohper Wernitznig schloss unbedrängt aus 20 Metern zum 1:0 für die Kärtner ab. "Wir haben extrem schwer in die Partie gefunden, die Wolfsberger waren in der ersten Hälfte klar die bessere Mannschaft", sagte Siegfried Rasswalder nach dem Match.

In Hälfte zwei starteten die Wolfsberger wieder gut, kamen durch Friesenbichler auch zu einer Chance. Die auffäligste Aktion aufseiten des WAC lieferte aber Marcel Ritzmaier nach einer knappen Stunde mit seinem Foul und der damit verbundenen Gelb-Roten Karte. "Der Ausschluss hat uns natürlich in die Karten gespielt. Aber auch die taktische Umstellung hat uns mehr Sicherheit gegeben", so Rasswalder.

Der TSV versuchte die Überzahl in Folge zu nutzen, die besten Möglichkeiten hatte Rep, der aber doppelt an Alexander Kofler scheiterte. Im dritten Versuch gelang ihm dann das Tor, diesmal mit kräftiger Unterstützung von Kofler. Der Tormann der Kärntner fuhr in Minute 66. bei einem Klärungsversuch am Ball vorbei. Rep musste das Leder danach nur noch in das leere Tor schieben. In der Schlussphase kamen beide Mannschaften noch zu Chancen, verwertet wurde jedoch keine. "Im Prinzip geht das Unentschieden in Ordnung. Leider hat es am Ende bei uns nicht mehr für drei Punkte gereicht", resümierte der Kapitän der Hartberger.

