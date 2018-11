Facebook

Markus Schopp © APA/HERBERT P. OCZERET

Markus Schopp: "Wir haben auch in der ersten Hälfte richtig gut gespielt, da hatte aber Mattersburg die klareren Chancen. Wir haben gewusst, wenn wir in der Art und Weise weiterspielen ergeben sich die Chancen. Beim 2:1 war vielleicht ein bisschen Überheblichkeit dabei, nach dem Anschlusstreffer haben wir richtig gut dazu geschalten. Ich freue mich riesig über den Sieg. Wir haben momentan auch das Quäntchen Glück auf unserer Seite, aber wir tragen auch unseren Teil dazu bei, dass es passt. Wir wissen, was wir am Dario haben. Der weiß wo das Tor steht, wie er sich zu bewegen hat. Das war eine strategische Überlegung, wie wir Rajko noch besser positionieren. Ich versuche der Mannschaft jede Mannschaft klar zu machen, dass sich das Pendel relativ schnell wieder in die andere Richtung bewegen kann."

Florian Sittsam: "Wir hatten in der zweiten Hälfte mehr Punch und daher den Sieg auch erzwungen."

Rajko Rep: "Als Stürmer war es für mich sehr schwierig, normalerweise spiele ich links oder rechts. In der zweiten Hälfte war es leicht für mich, da habe ich viel Platz gehabt. Ich habe zwei Tore aufgelegt, da war zwei Mal viel Platz. 2:0 - verdient."

Dario Tadic: "Ich will das nicht erklären, ich nehme den Lauf gerne mit. Wir wussten, dass wir mehr als 100 Prozent geben müssen, um zu bestehen. Jetzt fahren wir verdient mit drei Punkten heim. Ich will jede Partie von Anfang an spielen, zweite Hälfte habe ich meinen Job gut gemacht, glaube ich."

Klaus Schmidt: "Die 20, 25 Minuten nach der Pause haben wir Hartberg zu viel angeboten. Hartberg ist eine sehr konterstarke Mannschaft, gegen uns haben sie es erwartet und wir ihnen zwei Mal ins offene Messer gelaufen. Nach dem Doppelschlag war es schwer für uns. Das sind Situationen, die müssen wir verarbeiten. Es tut uns weh, wenn wir Dinge zulassen, von denen wir wissen, dass der Gegner stark ist. Wir hatten Standards, wo die eine oder andere Kugel reinfallen kann. Wir nutzen unsere wenigen Möglichkeiten nicht."

Martin Pusic: "Wir versuchen alles im Training, und da klappt alles sehr gut. Im Spiel gelingt uns nicht sehr viel. Hartberg hat einen guten Lauf, ihnen gelingt sehr viel und uns nicht. Ich hab eine tausendprozentige Chance und dann schaut es anders aus. Das erste Tor ist sehr wichtig."

Markus Kuster: "Schwer zu analysieren. Es ist schade, dass wir uns etwas vornehmen, nicht umsetzen und dann zu Hause gegen Hartberg verlieren. Wir wussten, dass Hartberg gut ist im Umschaltspiel, wir sprechen das auch in der Halbzeit an und trotzdem passiert es. So kannst du kein Spiel gewinnen. So darfst du zu Hause nicht auftreten."