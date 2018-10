Facebook

Mails checken, Nachrichten lesen oder schnell noch auf Facebook schauen – für viele Menschen ist das die morgendliche Routine auf ihrem Smartphone. Die Profis des TSV Hartberg müssen in aller Früh zuerst einmal die „REGman-App“ öffnen, um ihre persönlichen Befindlichkeiten darin einzutragen: Gemütslage, körperliche und mentale Fitness. „Die Spieler müssen jeden Tag in der Früh und nach jedem Training beziehungsweise Spiel unterschiedliche Fragen in den Bereichen muskuläres Wohlbefinden, Müdigkeit, Motivation, Stressempfinden, Schlafqualität und Trainingsintensität beantworten“, erklärt Co-Trainer und Sportwissenschaftler Denny Krcmarek. Der 26-Jährige hat die App selbst programmiert und beobachtet so unter anderem die Regeneration der Spieler.