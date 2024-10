Nicht nur aufgrund des jüngsten 2:1-Erfolgs über Blau-Weiß Linz traten die Hartberger ihre Auswärtsfahrt in Richtung Vorarlberg mit breiter Brust an. Im Achtelfinale des ÖFB-Cups soll gegen den einstigen Angstgegner aus Lustenau eine beeindruckende Cup-Serie fortgesetzt werden. Denn bisher traten die Steirer im Pokalbewerb nicht nur äußerst erfolgreich, sondern vor allem effizient an. In den Duellen mit Bischofshofen (11:1) und Lafnitz (6:0) ließen die Hartberger offensiv die Muskeln spielen. Die Tordifferenz von 17:1 spricht Bände.