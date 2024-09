Die Trainersuche in Hartberg ist beendet. Manfred Schmid ist ab sofort Cheftrainer, tritt damit in die Fußstapfen von Markus Schopp und leitet Montagvormittag bereits das erste Training.

Zuletzt war der Wiener bei den Bundesligisten Austria Wien und Wolfsberg aktiv. Die Favoritner führte er 2022 auf Platz drei, den WAC zweimal zum Sieger der Qualifikationsgruppe. Schmid bringt sehr viel Erfahrung mit. Als Co-Trainer fungiert künftig Cem Sekerlioglu. Der 45-Jährige stand Schmid bereits in den letzten drei Saisonen zur Seite.

„Ich freue mich auf die Aufgabe, habe Kraft getankt im Urlaub und will Hartberg in die Erfolgsspur führen. Ich treffe eine interessante Mannschaft.“ Das Spiel gegen Austria Klagenfurt hat Schmid gesehen und resümierte: „Das sind junge entwicklungsfähige Spieler mit einer guten Perspektive, in Klagenfurt hat man sich selbst um den Sieg gebracht. Ich hab das Spiel gesehen, es waren gute Phasen im Spiel, am Ende Pech.“

Schmid wird in den kommenden zwei Jahren auch die Aufgabe des Sportdirektors übernehmen.