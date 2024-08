Aufgrund des Erfolgs von Red Bull Salzburg in der Qualifikation der Fußball-Champions-League ist das Bundesligaspiel der Salzburger gegen den TSV Hartberg (4. Runde) am 24. August verschoben worden. Der Vize-Meister hat einen Antrag auf Spielverschiebung gestellt, um zwischen den Play-off-Spielen zusätzliche Regenerationszeit zu erhalten. Der Ersatztermin wird nach der Europacup-Qualifikation festgelegt.

Seit 2021 gibt es für Klubs die Möglichkeit, eine Spielverschiebung des Bundesligaspiels zu beantragen, das zwischen den beiden Europacup-Play-off-Spielen stattfindet. Von diesem Recht hat Salzburg Gebrauch gemacht. Gelingt der Einzug in die Königsklasse, fließen drei Prozent des Startgeldes (558.600 Euro) in einen Solidaritätstopf, von dem sämtliche Ligakonkurrenten profitieren, die in keiner Gruppenphase eines internationalen Bewerbes spielen.