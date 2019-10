SK Sturm"Jedes Spiel ist wie ein Tanz"

Facebook

Nestor El Maestro © GEPA pictures

Der Punkt des SK Sturm gegen Salzburg (1:1) vom vergangenen Wochenende geht in Ordnung. Zum einen, weil in dieser Saison mit dem LASK nur ein Verein in der Liga den Bullen ein Remis abknöpfen konnte. Und zum anderen, weil die schwarz-weiße Mannschaft das beste Saisonspiel abgeliefert hatte. Die Vorbereitung gegen den Meister war relativ einfach, „weil man weiß, wie Salzburg spielt“, sagte Sturm-Trainer Nestor El Maestro. Bei St. Pölten ist unklar, für welche taktische Variante sich Trainer Alexander Schmidt entscheidet. Auf die Frage, ob man am Samstag (17 Uhr) gegen die Niederösterreicher wieder so einen starken Auftritt der Grazer erwarten darf, sagte El Maestro: „Jedes Spiel ist wie ein Tanz, da gibt es immer einen Partner.“