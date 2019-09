SK Sturm Trauner wäre beinahe bei Sturm gelandet

Die Verpflichtung von LASK-Verteidiger Gernot Trauner "scheiterte" im Jahr 2017 an den medizinischen Tests.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kiril Despodov gegen Gernot Trauner (rechts) © GEPA pictures

Gernot Trauner hat aus seiner Sicht alles richtig gemacht. Zuerst verpasste der 27-Jährige am Samstag in der Merkur-Arena Sturms Angreifer Bekim Balaj ein Cut auf dem Kopf. Balaj musste medizinisch behandelt werden und mit einem Turban weiterspielen. Und bei der vielleicht spielentscheidenden Szene rammte er mit Körper und Kopf Kiril Despodov aus dem Weg. "Ich hätte mich nicht aufregen dürfen, wenn der Schiedsrichter gepfiffen hätte", sagte Trauner nach dem 2:0-Sieg in Graz.