Das Warten hat ein Ende: Der SK Sturm kennt seinen Gegner für die dritte Runde der Champions-League-Qualifikation. Die Grazer treffen am 8./9. August auswärts und am 15. August daheim auf PSV Eindhoven.

Im Falle eines Aufstieges würde es am 22./23. bzw. 29./30. August im Play-off um den Einzug in die Gruppenphase der Königsklasse gehen.

Die Niederländer sind kein unbekannter Gegner für Sturm. In der Europa League trafen die Steirer 2021 auf PSV. In Graz setzte es ein klares 1:4, in Eindhoven ein 0:2 aus Sicht der "Blackies".

"Ich denke, dass wir mittlerweile weiter sind als vor zwei Jahren. Es werden spannende Duelle, aber Eindhoven ist der Favorit", sagt Sturms Geschäftsführer Sport Andreas Schicker. "Aber, wenn wir zwei großartige Tage haben, lebt die Chance."