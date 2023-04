Sturm gegen Salzburg. Vizemeister gegen Meister. Aktueller Zweiter gegen den Tabellenführer. Selten wurde eine Partie in der österreichischen Fußball-Bundesliga der Bezeichnung Spitzenspiel so gerecht wie jenes Match, das am Sonntag (17 Uhr) in Graz-Liebenau über die Bühne geht.

Und doch: Fußballerischen Leckerbissen darf man sich keinen erwarten. "Den Trainern geht es nicht darum, super Fußball zu spielen", sagt Jakob Jantscher. Der Routinier der Schwarz-Weißen wurde mit Salzburg zwei Mal Meister, kennt sowohl die Philosophie der "Bullen" als auch jene der Grazer bestens. "Es geht darum, auf direktem Weg zum gegnerischen Tor zu kommen. Diese Philosophie forcieren beide Klubs", sagt der 34-jährige, der seit wenigen Tagen wieder mit der Mannschaft trainiert und an seinem Comeback arbeitet. "Die letzten Tage waren echt sehr gut. Ich bin davon überzeugt, in dieser Saison noch einmal zum Einsatz zu kommen", sagt Jantscher.

Das Spiel gegen die Salzburger am Sonntag wird er aber als Zuseher und Fan erleben. "Diese Partie ist in Österreich das Nonplusultra. Anders wäre es, wenn wir acht Punkte hinter Salzburg wären. Aber es sind zwei Punkte. Diese Euphorie spürt man. Das ganze Rundherum ist einfach groß." Obwohl Sturm-Coach Christian Ilzer und auch Jantscher selbst sagen, dass die Titelentscheidung nicht an diesem Spiel hängt. "Wenn jemand sagt, das ist ein Spiel wie jedes andere, dann muss ich sagen: Nein, ist es nicht."

Zu diesem Zeitpunkt der Saison war der Rückstand eines Verfolgers auf Ligakrösus Salzburg seit der Ligareform noch nie so gering wie heuer. "Wer aber sagt, die Salzburger haben eine schlechte Saison, der liegt falsch. Wir haben uns in den vergangenen drei Jahren einfach ständig weiterentwickelt", sagt Jantscher. "Wir haben mittlerweile eine gewisse Selbstverständlichkeit. Wir wissen, dass wir immer einen Gang höher schalten können - wie zuletzt in Klagenfurt. Egal, wie dieses Spiel am Sonntag ausgeht: Wir werden für die kommenden Monate und Jahre viel daraus lernen."

Apropos lernen. Gelernt hat Jantscher in den letzten Wochen ebenfalls einiges. Vor dem Cup-Halbfinalspiel gegen den LASK mischte er sich unter die Fans, marschierte von der Gruabn gemeinsam mit den lautstärksten Anhängern von Sturm zum Stadion. "Das war richtig geil, das einmal so mitzuerleben. Wenn man sieht, was die Fans für uns investieren, mit was für einer Leidenschaft die dabei sind. Dann weißt du, wofür du unten auf dem Platz stehst und wofür du spielst."