Drei Niederlagen in 23 Ligaspielen. Die Bilanz des SK Sturm liest sich nicht nur gut, sie ist auch beeindruckend. Und dennoch schmerzt das 1:2 am Sonntag auswärts gegen den LASK doppelt. Zum einen, weil die Grazer durch Alexander Prass (48.) bereits mit 1:0 in Führung lagen und man sich damit eine ausgezeichnete Ausgangslage in der Partie verschaffte. Und zum anderen, weil Salzburg zuvor im Heimspiel gegen die Wiener Austria nicht über ein glückliches 3:3-Unentschieden hinauskam. Mit einem Sieg wäre Sturm bis auf einen Punkt den Bullen in der Tabelle nahegekommen. Mit der Niederlage liegen die Schwarz-Weißen vier Punkte hinter Salzburg und vier vor dem LASK.