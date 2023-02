Zehn Mal sind der SK Sturm und Ligakrösus Salzburg im ÖFB-Cup bisher aufeinander getroffen. Die Statistik spricht vor dem Viertelfinalduell am Freitag (20.45 Uhr) für die Steirer. Sieben Mal jubelten die Schwarz-Weißen, drei Mal die Mozartstädter.

Aber der Reihe nach: Bevor Red Bull ins Salzburger Fußball-Geschehen eingestiegen ist, war Sturm für die damalige Austria im Cup kaum zu biegen. Von sechs Begegnungen entschieden die Grazer fünf für sich.

In der Red Bull-Ära kam es zu vier Aufeinandertreffen, das erste in der Saison 2009/2010. Im verschneiten Liebenau empfingen die Grazer die "Bullen" zum Achtelfinale. Nach dem Elfmetertreffer von Klemen Lavric machte Roman Kienast in der Schlussphase alles klar. Am Ende der Saison jubelte Sturm unter Trainer Franco Foda über den ersten Titel seit 1999.

Das Achtelfinale zum Nachschauen:

In der Saison 2015/16 trafen die beiden Teams wieder aufeinander. Diesmal setzte es für Sturm eine 0:1-Niederlage. Den Treffer der Salzburger erzielte Stefan Lainer.

Dann kam das Cup-Finale in Klagenfurt in der Saison 2017/18. Rund 20.000 Sturm-Fans machten sich auf den Weg nach Kärnten und sahen dort, wie der SK Sturm gegen die eigentlich übermächtigen Salzburger mit 1:0 nach Verlängerung gewann. Stefan Hierländer sorgte in der 112. Minute für den Endstand.

Hier geht's zum Video:

In den darauffolgenden Jahren konnten die Grazer die Bullen aus Salzburg in der Liga noch das ein oder andere Mal ärgern, im Cup-Halbfinale 2020/21 setzte es aber eine empfindliche 0:4 Niederlage.

Knapp 2000 Sturm-Fans sind am Freitag in Salzburg live mit von der Partie, um den nächsten Schritt Richtung Cup-Finale zu machen. Die Salzburger sind - natürlich - klar in der Favoritenrolle, der Mannschaft von Trainer Christian Ilzer ist im ersten Pflichtspiel des Jahres aber ein Aufstieg zuzutrauen.