Der SK Sturm gibt Mittelfeldspieler Vesel Demaku bis Saisonende an Ligakonkurrent Austria Klagenfurt ab. Der 22-Jährige wurde im Sommer von der Wiener Austria verpflichtet, unter Christian Ilzer kam Demaku jedoch in der intensiven Herbstsaison nur auf insgesamt sieben bewerbsübergreifende Einsätze.

„Vesel Demaku ist ein junger Spieler mit großem Potential, der allerdings einen schwierigen Herbst hinter sich hat", begründet Sportchef Andreas Schicker die Entscheidung. "Vesa benötigt nun möglichst viel Spielzeit auf hohem Niveau, welche er in Klagenfurt hoffentlich bekommen wird. Wir werden ihn natürlich genau beobachten und sind von seinem Potenzial weiterhin überzeugt. Wir wüschen Vesa alles Gute in Klagenfurt!

Bereits am kommenden Montag soll Demaku in Klagenfurt ins Teamtraining einsteigen. „Mit Vesel bekommen wir einen jungen und hungrigen Burschen dazu, der seine Qualität bereits auf hohem Niveau unter Beweis gestellt hat", sagt Austria-Geschäftsführer Matthias Imhof. "Wir sind fest davon überzeugt, dass er unseren Kader bereichern und mithelfen wird, dass wir unsere Ziele in der Meisterschaft und im ÖFB-Cup erreichen können."

Demaku selbst sagt: „Ich freue mich, dass es mit dem Wechsel nach Waidmannsdorf in diesem Winter geklappt hat. Die Austria spielt seit dem Aufstieg im Sommer 2021 eine tolle Rolle in der Bundesliga und hat sich auf Anhieb etabliert. Ich kann es kaum erwarten, mit den anderen Jungs am Platz zu stehen. Mein Ziel ist es, so viel wie möglich zu spielen und der Mannschaft zu helfen. Dafür werde ich hart arbeiten."