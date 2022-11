Christoph Lang, der zuletzt beim 1:1 des österreichischen U21-Nationalteams gegen Kroatien in der 93. Minute den Treffer zum 1:1 erzielte, und Moritz Wels sind derzeit nicht beim Training des SK Sturm dabei. Das Duo befindet sich beim ÖFB-Lehrgang für Perspektivspieler, der von Teamchef Ralf Rangnick und U21-Coach Werner Gregoritsch geleitet wird. Alle anderen Teamspieler sind wieder in Graz und trainieren bzw. werden heute im Testspiel (14.30 Uhr) auswärts gegen die Admira ihre Einsatzminuten bekommen. Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker nützt die nicht so stressige Zeit für Gespräche mit Spielern und deren Managern. „Es gibt nichts Konkretes, aber wir loten einmal aus, wie es bei dem einen oder anderen weitergeht“, sagt Schicker. Weitere Unterredungen finden dann im Camp in Marbella (2. bis 9. Dezember) statt.