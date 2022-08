Noch hält man sich in Graz-Messendorf bedeckt. Allerdings kommen nach und nach Details ans Tageslicht. Der SK Sturm steht vor einem gigantischen Rekordtransfer. Rasmus Höjlund, der erst im Winter aus Kopenhagen verpflichtet wurde, wird sich heute in Italien aufhalten und nicht mehr das Training bei den Steirern mitmachen. Bei Atalanta Bergamo absolviert der Däne einen Medizincheck. Fällt dieser positiv aus, wird der SK Sturm das Geschäft seines Lebens machen.

Immerhin überwiesen die Schwarz-Weißen im Winter 1,8 Millionen Euro an den dänischen Meister. Jetzt überweisen die Italiener 17 Millionen Euro sofort. Zudem kommen nach Informationen der Kleinen Zeitung sehr wahrscheinlich eintretende Bonuszahlungen, womit sich die Gesamtsumme auf mehr als 20 Millionen Euro bewegen wird. Obwohl die Grazer einige Millionen abgeben müssen, weil auch Ex-Klub Kopenhagen eine Weiterverkaufsbeteiligung hat und Ausbildungsschädigungen fällig werden, bleibt rund ein Jahresbudget des SK Sturm übrig.

Transferrekord pulverisiert

Höjlund erzielte für den österreichischen Vizemeister in 21 Spielen zwölf Treffer und steuerte weitere vier Assists bei. Passiert heute nichts Überraschendes mehr, wird der 18-Jährige schon bald in der Serie A an der Seite seines dänischen Landsmannes, Teamspieler Joakim Maehle, auf Torjagd gehen.

Und Sturm pulverisiert den Rekordtransfer von Kelvin Yeboah aus dem heurigen Jänner. Von den 6,5 Millionen Euro, die der FC Genua überwies, blieben den Grazern rund 5,25 Millionen. Jetzt fließt das Dreifache in die Murstadt. Und was schon fix ist: Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker will noch in dieser Transferperiode einen Ersatz holen. Vielleicht ist ja schon ein neuer Höjlund im Anmarsch...