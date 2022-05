Was schon länger nur als Frage der Zeit galt, ist nun fix: Die zweite Mannschaft des SK Sturm spielt in der kommenden Saison in der zweiten Liga. Die "Jungblackies" sind nach dem 3:0-Sieg bei Bad Gleichenberg nicht mehr von den Aufstiegsrängen zu verdrängen. Besser noch: Weil Gurten in Kalsdorf nur 1:1 gespielt hat, sind die Grazer Meister.