Mit Salzburg, Sturm und dem WAC waren nur drei Bundesliga-Mannschaften jedes Jahr in der Meistergruppe dabei. Und gerade in den ersten beiden Jahren war Sturms Dasein in der Meistergruppe kein schönes.

Nur neun Punkte holten die Steirer mit Trainer Roman Mählich in der Saison 2018/2019 in zehn Meistergruppen-Partien. Weil St. Pölten noch weniger Punkte machte, beendete Sturm die Saison als Fünfter und musste gegen Rapid ins Europa-League-Play-off, wo sich die Grazer in zwei Spielen durchsetzten.

Noch bitterer endete die Saison 2019/20: Ein einziger Sieg bei neun Niederlagen gelang der Mannschaft von Nestor El Maestro. Rang sechs bedeutete eine Europacup-freie Saison für die Grazer. Hartberg beendete die Saison als Fünfter und qualifizierte sich für das internationale Geschäft.

Unter Christian Ilzer blühten die Steirer dann auch in der Meistergruppe auf: 17 Punkte – fünf Siege bei zwei Unentschieden und drei Niederlagen – wiesen die Grazer in der Meistergruppe als zweitbeste Mannschaft hinter Salzburg aus. Einzig der Vorsprung Rapids nach dem Grunddurchgang ließ die Hütteldorfer über den Vizemeistertitel jubeln.

Den hat die Mannschaft von Ilzer heuer längst fixiert. 19 Punkte nach acht Runden bedeuten einen neuen, eigenen Meistergruppen-Rekord – zwei Runden vor Schluss. Während sich Austria Wien, WAC und Klagenfurt mit einem und Rapid mit zwei Siegen begnügen muss, hat Sturm schon sechs Mal voll angeschrieben. Zwei Runden vor Schluss ist noch nicht geklärt, wer in der Meistergruppe am besten abschneiden wird: Sturm oder Meister Salzburg.

Für Hartberg geht es in den beiden verbleibenden Runden der Qualifikationsgruppe vor allem um den Klassenerhalt. Der sollte mit fünf Punkten Vorsprung, zwei Runden vor Schluss, eigentlich geschafft sein. Daher schielen die Hartberger vorsichtig nach vorne. Rang sieben oder acht würden wieder eine Verlängerung der Saison (und die Chance auf den Europacup) bedeuten: Verpassen die Hartberger diese Plätze, es wäre in vier Jahren das erste Europa-League-Play-off ohne steirischer Beteiligung.