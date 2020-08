Facebook

© SK Sturm

Der SK Sturm Graz hat seine neue "Wäsch'" für die kommende Spielzeit präsentiert.

In der Merkur Arena werden die Kicker von Neo-Trainer Christian Ilzer künftig mit einem weiß dominierten Dress auflaufen, welches von einer schwarz-weißen Schärpe durchzogen ist. Das Ausrüsterlogo von Lotto prangt dabei in einem hellen Neongelb an den Ärmeln.

Foto © SK Sturm

Die Auswärtsspielkleidung erinnert stark an das bei den Fans sehr beliebte Trikot der letzten Saison – mit dem Unterschied, dass das Oberteil mit einem weißen, vertikalen Balken auf der linken Seite aus Sicht des Spielers versehen ist. Die Sponsorenlogos präsentieren sich auch diesmal wieder in Schwarz und Weiß.

Foto © SK Sturm

Sturms Tormänner werden klassisch in einer von den Spielertrikots abgehobenen Farbe auflaufen, diesmal zu Hause in "fluogelb", auswärts in "Atlantic blue". Der Farbcode für das dritte Dress lautet "Vivid Fuchsia". Die Schultern von Jörg Siebenhandl und Co. zieren dabei schwarz umrandete Kästchen.

Foto © SK Sturm

Das Ausweichtrikot der Grazer ist in der nächsten Saison in Blaugrau gehalten.

© SK Sturm

Dazu gibt es auch ein neues Video. Kategorie: sehenswert!