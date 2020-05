Facebook

Andreas Schicker © GEPA pictures

Das Sportliche vorweg: Der SK Sturm wird am 26. Mai in der Südstadt gegen die Admira testen. Es wird die erste Partie für die Grazer seit dem 8. März sein, als man Salzburg auswärts in der letzten Runde des Grunddurchganges 0:2 unterlag. Am 3. Juni startet die Meistergruppe für Sturm dann mit dem Heimspiel gegen den WAC. In Niederösterreich werden beim Test nur Personen der "roten Gruppe" dabei sein dürfen.