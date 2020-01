Zweitiligist Lafnitz hat wohl einen Nachfolger für Ex-Trainer Ferdinand Feldhofer gefunden. Philipp Semlic soll von der Sturm-Akademie in die Oststeiermark wechseln.

Philipp Semlic © (c) GEPA pictures/ Christian Walgram

Fix ist es noch nicht, es zeichnet sich aber bereits ab: Philipp Semlic wird wohl Nachfolger von Ferdinand Feldhofer als Trainer des SV Lafnitz. Unterschrieben soll der Vertrag am Freitagvormittag werden. Dass Semlics Name schon vor der Vertragsunterzeichnung an die Öffentlichkeit getragen wurde, schmeckt im Verein nicht jedem.