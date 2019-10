Facebook

Wenn Salzburg spielt, trifft die Nummer 30 fast immer. Elf Treffer hat Erling Haaland für die Mozartstädter in zehn Spielen beigesteuert. Gestern wurde der Norweger vom SK Sturm kaltgestellt und nach einer Stunde vom Platz genommen. Dennoch jubelte die Nummer 30 – allerdings im Trikot der Grazer. Ivan Ljubic erzielte in der 17. Minute mit seinem ersten Saisontreffer das 1:0. Für den 23-Jährigen ein emotionaler Moment. „Vorigen Montag ist mein Großvater gestorben. Das Tor widme ich ihm“, sagte Ljubic, der auch ein T-Shirt mit der Aufschrift „Zwei Freunde, mein Opa und ich. Ruhe in Frieden“ nach dem Tor präsentierte. „Das war ein Zeichen. Mein verstorbener Opa hat heruntergeschaut“, sagte er emotional.