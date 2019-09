Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Philipp Huspek traf zum 3:1 © GEPA pictures

Die Ausgangslage war klar: Gegen Tabellenschlusslicht Admira musste für den SK Sturm vor eigenem Publikum – knapp 9000 Besucher fanden am Wahlsonntag den Weg ins Stadion – ein Sieg her. „Das war für uns ein Pflichtsieg. Es ist wichtig, dass wir den eingefahren haben“, sagte Lukas Spendlhofer. „Aber“, sagte der Abwehrspieler, „erst nächste Woche wissen wir, was er wert ist. Da müssen wir nachlegen.“ Am Sonntag geht es auswärts zur Wiener Austria.