© GEPA pictures

Sturm-Trainer Nestor El Maestro hatte erst am Wochenende in einem Exklusiv-Interview mit der Kleinen Zeitung verraten, dass der Kader derzeit zu viele Angreifer beinhalten würde.

Nun ist zumindest etwas Bewegung in diese Sache gekommen. Emeka Eze wird die Grazer verlassen. Der Nigerianer wechselt auf Leihbasis bis Sommer 2020 zum türkischen Zweitligisten Adanaspor. Danach gibt es für die Türken die Möglichkeit, den 22-Jährigen per Kaufoption fest zu verpflichten. Eze befand sich schon am Wochenende in der Türkei, um die letzten Formalitäten zu klären. Auch der Medizincheck war erfolgreich.

Eze wechselte im Sommer 2017 vom finnischen Klub Rovaniemi nach Graz und zeigte in der ersten Saison mit fünf Toren und vier Assists in 22 Pflichtspielen auf. Eine schwere Verletzung warf ihn aber zurück, sodass es in der vergangenen und dieser Saison nur zu drei Toren in 33 Einsätzen reichte.