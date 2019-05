Facebook

© GEPA pictures

Die Worte von Lukas Spendlhofer („Das zeigt, wie schlecht wir sind“) hätten nach der 1:2-Niederlage gegen den WAC nicht treffender sein können. So schlecht war der SK Sturm schon seit der Saison 2013/14 nicht mehr. Damals hatten die Grazer zum bislang letzten Mal eine negative Bilanz von 13 Siegen, neun Remis und 14 Niederlagen (Torverhältnis 55:55). Diesmal gab es zehn Siege, zehn Remis und zwölf Niederlagen (37:40). Das Bundesliga-Play-off (Donnerstag bzw. Sonntag) bietet aber dennoch die Chance, doch noch ein Europacup-Ticket zu ergattern. Die Saison darf aber schon jetzt als verkorkst bezeichnet werden. Warum es in 32 Runden nicht gelang, den heuer praktisch auf dem Silbertablett gelegenen dritten Platz – der WAC ergatterte heuer 13 Zähler weniger als das am Ende drittplatzierte Rapid im Vorjahr nach 32 Runden – zu erreichen: