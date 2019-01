Mit zwei Testsiegen an einem Tag hat sich der SK Sturm in Belek von seiner guten Seite gezeigt. Thomas Schrammel sorgte für ein Traumtor.

© GEPA pictures

Der SK Sturm zeigt sich im Trainingslager von Belek weiter in guter Verfassung. Am Samstag bestritt die Mannschaft von Trainer Roman Mählich zwei Testspiele. Gegen Dunajska Streda, den Verein von Sturms Ex-Trainer Peter Hyballa, gab es einen 3:1-Sieg, bei dem Arnel Jakupovic mit drei Treffern herausragend agierte.

Am Nachmittag gab es gegen Lech Posen einen 2:1-Erfolg. Dabei erzielte Thomas Schrammel einen Treffer aus einem direkt getretenen Eckball. Das 2:0 durch Ivan Ljubic entstand aus einer mustergültigen Vorarbeit von Otar Kiteishvili.

Den nächsten Test absolvieren die Schwarz-Weißen, die noch bis 2. Februar in der Türkei verweilen, am Dienstag gegen AC Horsens aus Dänemark.

Roman Mählich: „Ich denke wir haben in beiden Spielen gute Leistungen geboten. Sowohl im Spiel mit dem Ball als auch gegen den Ball hat mir das gut gefallen. Außerdem hatten wir Tempo in unserem Spiel in die Tiefe. Für den jetzigen Zeitpunkt ist das sehr gut wie die Mannschaft auftritt, auch was die Mentalität betrifft. Ein bisschen ärgert mich der Gegentreffer. Wir könnten einiges aus den Trainings schon umsetzten. Wichtig ist, dass wir die Testspiele richtig einordnen und konzentriert weiterarbeiten.“

Thomas Schrammel: „Ich hab mir den Ball aufgelegt und die Ecke getreten. Der erste Corner war schon gut. Dass er direkt rein geht, war wohl auch bisschen Glück. Der Tormann hat sich verspekuliert und Spendi hat gut geblockt. Aber es freut mich. Die Bedingungen sind trotz Regens sehr gut. Der Naturrasen tut uns einfach gut und wir können hier fokussiert an unserer Saison arbeiten. Ich möchte weiter so Gas geben und habe noch große Ziele mit Sturm. Ich fühle mich sehr wohl hier.“

SK Sturm Graz - Dunajska Streda 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Jakupovic (28.), 2:0 Jakupovic (33.), 2:1 (81.), 3:1 Jakupovic (84.). SK Sturm (4-4-2): Schützenauer (46. Giuliani); Obermair, Ferk, Maresic, Mensah; W. Amoah, Fadinger, Lovric, Jantscher; Eze, Jakupovic.

SK Sturm Graz - Lech Posen 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Schrammel (29., direkter Eckball), 2:0 Ljubic (78.), 2:1 Janicki (90.). SK Sturm (4-1-4-1): Siebenhandl; F. Koch, Avlonitis, Spendlhofer, Schrammel; T. Koch; Huspek, Kiteishvili, Ljubic, Lema; Hosiner