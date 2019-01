Franz Mikscha war zwischen 1956 und 1968 Torhüter von Sturm Graz, trainierte die Kampfmannschaft in der Saison 1985/86. Am 14. Jänner ist Mikscha 83-jährig überraschend an einer Hirnblutung verstorben.

Franz Mikscha am 3. November 2018 © (c) GEPA pictures/ Hans Oberlaender

Sturm-Legende Franz Mikscha starb am 14. Jänner im 83. Lebensjahr völlig unerwartet an einer Gehirnblutung. Am 13. Juni 1935 kam Mikscha auf die Welt, debütierte bei Sturm mit 21 Jahren. Zwischen 1956 und 1968 war Mikscha Stammtormann - nur in einem Jahr musste der Torhüter Günter Paulitsch verletzungsbedingt den Vortritt lassen. Mikscha war für Sturm sogar einmal als Torschütze erfolgreich, traf gegen Steyr im Jahr 1964 vom Elfmeterpunkt.