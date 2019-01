Facebook

Ivan Ljubic kehrt zum SK Sturm zurück © APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Es ist nun offiziell. Der SK Sturm hat die Rückholaktion des 22-jährigen ÖFB-U21-Teamspielers Ivan Ljubic von Hartberg nach Graz am Montagabend offiziell bestätigt. Der Leihvertrag mit den Oststeirern wurde vorzeitig aufgelöst.

„Ivan hat sich in den eineinhalb Jahren bei Wiener Neustadt und in Hartberg hervorragend weiterentwickelt. Er war maßgeblich an der sensationellen Herbstsaison der Hartberger beteiligt. Ich bin überzeugt davon, dass er für den nächsten Schritt bereit ist", sagte Sturms Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl.