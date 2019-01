Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Jetzt ist es fix: Filipe Ferreira verlässt den SK Sturm leihweise und wechselte zum portugiesischen Erstligisten Nacion Funchal. "Sowohl für Felipe als auch für uns war die Bilanz nach Ende der Herbstsaison nicht zufriedenstellend. Somit ist es für beide Seiten der beste Weg dem Spieler möglichst viel Chance auf Spielpraxis zu ermöglichen", sagt Geschäftsführer Sport Günter Kreissl.

Im Sommer 2018 war Ferreira nach Graz gekommen, der 28-Jährige absolvierte seither aber nur sechs Partien für Sturm.Ob es einen Ersatz geben wird, stehe noch nicht fest, wie Kreissl betont. „Es kann in dieser Transferperiode noch einiges passieren, sowohl was Zugänge als auch Abgänge betrifft. Nachdem Thomas Schrammel seine Sache zuletzt sehr gut gemacht hat, gibt es links hinten nicht unbedingt Bedarf, weil wir ja Raphael Obermair geholt haben.“ Dieser soll in die Fußstapfen von Marvin Potzmann treten, der universell einsetzbar war. „Wir werden sehen, wie sich das in der Vorbereitung entwickelt.“

Bei den Abgängen rückt einmal mehr Peter Zulj in den Fokus. Für den ÖFB-Teamspieler gibt es aber weiter „kein konkretes Angebot“, wie Kreissl verrät. Ausschließen kann der 44-Jährige nur einen Verkauf von Otar Kiteishvili. Der Georgier spielte sich im Herbst mit starken Leistungen in die Herzen der Sturm-Fans.