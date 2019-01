Facebook

© GEPA pictures

Noch genießen die Spieler des SK Sturm den Urlaub. Am kommenden Donnerstag bittet Trainer Roman Mählich zum Start in die Rückrunden-Vorbereitung. Hinter den Kulissen wird aber bereits eifrig am Kader des Tabellensechsten gebastelt. Und der erste Abgang gibt dürfte wohl bevorstehen. Filipe Ferreira, erst im Sommer zu den Grazern gewechselt, wird im Frühjahr wohl in seine portugiesische Heimat, aller Voraussicht nach zu Nacional Funchal verliehen. Der Tabellenzwölfte der ersten Liga verfügt dazu über eine Kaufoption für den 28-jährigen Linksverteidiger, der bei Sturm nur 436 Pflichtspielminuten sammeln konnte. Ob es einen Ersatz geben wird, stehe noch nicht fest, wie Günter Kreissl, Sturms Geschäftsführer Sport, betont. „Es kann in dieser Transferperiode noch einiges passieren, sowohl was Zugänge als auch Abgänge betrifft. Nachdem Thomas Schrammel seine Sache zuletzt sehr gut gemacht hat, gibt es links hinten nicht unbedingt Bedarf, weil wir ja Raphael Obermair geholt haben.“ Dieser soll in die Fußstapfen von Marvin Potzmann treten, der universell einsetzbar war. „Wir werden sehen, wie sich das in der Vorbereitung entwickelt.“