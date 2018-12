Am heutigen Samstag geht es in der Hüttenbrennergasse rund.

Hannes Reinmayr (links) und Enrico Kulovits (Mitte) treten heute in Graz an © (c) Guenter Floeck

In der neuen Ballsporthalle in der Grazer Hüttenbrennergasse geht am Samstag das erste Fußballturnier über die Bühne. Schon ab 8.30 Uhr stehen sich Amateurmannschaften gegenüber, vor dem Finale haben sich die Veranstalter etwas Besonderes einfallen lassen: Legenden von Sturm und GAK und eine Steiermarkauswahl stehen sich in einem Blitzturnier gegenüber.

Für Sturm haben sich Mario Haas, Hannes Reinmayr, Samir Muratovic, Martin Ehrenreich, Patrick Wolf, Christian Gratzei und Roland Goriupp angekündigt, für den GAK werden unter anderem Herfried Sabitzer, Enrico Kulovits, Mario Bazina oder Mario Tokic spielen. Um 17.30 Uhr steht das Spiel zwischen den GAK-Legenden und der Steiermarkauswahl auf dem Programm, um 20 Uhr kommt es zum Legenden-Derby.

Ab 20.30 wird dann das Finale des Turnieres gespielt. „Es haben sich extrem gute Mannschaften angekündigt, die in dieser Zusammensetzung bereits zahlreiche Hallenturniere gewonnen haben“, sagt Maurice Amtmann vom Organisationsteam. „Da sind begnadete Hallenfußballer dabei.“ Der Eintritt für das Turnier ist den ganzen Tag frei.