Emeka Eze © APA/ERWIN SCHERIAU

Der SK Sturm ist wieder die steirische Nummer eins in der Bundesliga. Mit dem 3:0 über den WAC haben die Grazer den TSV Hartberg in der Tabelle überholt, liegen auf Platz sechs. Beide Klubs haben 22 Punkte, Sturm das bessere Torverhältnis. Einen Anteil daran haben auch Emeka Eze, Otar Kiteishvili und Michael John Lema. Das Trio hat gegen die Kärntner getroffen. Eze erzielte seinen zweiten Saisontreffer. Kiteishvili und Lema gelangen ihre Premierentore für Sturm in der Bundesliga.

