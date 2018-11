Rein sportlich sucht der SK Sturm in dieser Saison noch seine Form, das Geschäftsjahr 2017/18 aber kann sich sehen lassen: Zum zweiten Mal in Folge weisen die Schwarz-Weißen einen Überschuss aus.

Zum zweiten Mal in Folge

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der SK Sturm machte zuletzt Gewinn © GEPA pictures

Rein sportlich hakt es noch in der laufenden Saison beim SK Sturm. Die Grazer hinken in der Tabelle (noch) hinterher, im Cup ist die erfolgreiche Titelverteidigung schon kein Thema mehr. Doch nach dem Trainertausch - Roman Mählich kam für Heiko Vogel - gibt es vor allem aus wirtschaftlicher Sicht erfreuliche Nachrichten. Zum zweiten Mal in Folge weisen die Grazer Gewinn aus. Im Geschäftsjahr 2017/18 erwirtschaftete der Klub ein sogenanntes "Konzernjahresergebnis" - das entspricht dem Gewinn - von 353.000 Euro.

"Natürlich hilft uns der sportliche Erfolg auch im wirtschaftlichen Bereich. Einen entscheidenden Anteil am erfreulichen Abschluss hatten aber vor allem die Steigerungen im Sponsoring und den fanbezogenen Einnahmen", nannte Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich einen der Hauptgründe für das abermals gute Ergebnis. Denn erstmals in der Geschichte knackten die Grazer im Merchandising die Ein-Millionen-Euro-Marke: 1,096 Millionen Euro wurden eingenommen. Damit nicht genug, sagt Tebbich: "Auch im Sponsoring haben wir den Rekord aus der Saison 16/17 noch einmal übertroffen und auf 5,860 Millionen Euro gesteigert."

Der Präsident setzt auf Investitionen und Wachstum

"Es ist mir ein persönliches Anliegen, den SK Sturm auf einer wirtschaftlich gesunden Basis weiterzuentwickeln", meinte auch Präsident Christian Jauk, der vor allem darauf verweist, dass im Jahr 2017 "600.000 Euro ohne öffentliche Förderung in den Neubau unserer Rasenplätze investiert wurden". Erfreulich sei auch eine neuerliche Steigerung des Umsatzes, der im abgelaufenen Jahr bei 18,746 Millionen Euro lag - nicht zuletzt durch die abermals angestiegene Zahl der Mitglieder, die bereits bei 2800 liegt. Ebenso erfreulich für den Bank-Manager: Die Eigenkapitalquote der Schwarz-Weißen wuchs seit 2015/16 von 27 auf 44 Prozent, der Chash Flow im abgelaufenen Jahr betrug 925.000 Euro und kratzte damit ebenso an der Millionengrenze.

Zum Jahresende wird der Geschäftsbericht zum vierten Mal veröffentlicht werden, dann auch mit vielen Berichten aus allerlei Abteilungen, wie der Klub mitteilte.