Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Roman Mählich © GEPA pictures

Mehr als 3000 User der Kleinen Zeitung haben abgestimmt als wir gefragt haben: "Ist Roman Mählich der richtige Trainer für Sturm Graz". Das Ergebnis ist aussagekräftig: 43 Prozent der Abstimmenden halten Mählich zum aktuellen Zeitpunkt für den richtigen Trainer, um die Grazer in den verbleibenden Runden noch über den Strich und ins Meister-Play-off zu führen.

27 Prozent halten den 47-Jährigen für die verkehrte Wahl. Sei es, weil sie ihm nicht zutrauen, dass er mit Sturm den Umbruch schafft. Sei es, weil sie lieber weiter auf Heiko Vogel gesetzt hätten. Sei es, weil sie gerne ganz jemand anderen auf dem Trainerstuhl gesehen hätten.

SK Sturm Graz: Erstes Sturm-Training mit Mählich Klicken Sie sich durch die ersten Trainingsbilder mit dem neuen Sturm-Graz-Coach. GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA 1/14

Die verbleibenden 30 Prozent der Abstimmenden haben sich für die dritte Antwortmöglichkeit entschieden, die wir zur Verfügung gestellt haben: Sie wollen sich die Arbeit von Mählich zuerst einmal anschauen. Am 25. November geht es für Sturm in Altach "neu" los - die erste Gelegenheit Mählichs Werk zu begutachten ist das aber nicht. Schon am Freitag testet Sturm Graz im Trainingszentrum in Messendorf gegen die SV Ried.

Neuer Sturm-Trainer: Die besten Bilder von Roman Mählich GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA 1/58