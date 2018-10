Mit dem Triumph im Cupfinale verhinderte Sturm im Mai Salzburgs zehnten Titel in Serie. Heute wollen die Grazer dem Meister natürlich auch den zehnten vollen Erfolg in der Bundesliga vermiesen.

Der 9. Mai 2018 wird auf ewig als eine der Sternstunden in der Historie des SK Sturm gelten. Damals besiegten die Grazer Meister Salzburg mit 1:0 nach Verlängerung und feierten vor mehr als 25.000 Zusehern in Klagenfurt den Cupsieg. Heute kommt es in Liebenau zum ersten direkten Duell der beiden Mannschaften seit diesem Tag. „Aber vergleichen kann man das nicht mehr. Von unserer damaligen Startelf ist die Hälfte nicht mehr bei uns. Dafür hat Salzburg fast alle Spieler gehalten und sich sogar noch verstärkt“, sagt Sturm-Kapitän Stefan Hierländer, der im Cupfinale in der 112. Minute das Goldtor für die Steirer erzielt hatte.

