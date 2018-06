Facebook

SOCCER - BL, Mattersburg vs LASK © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Walgram)

Bei Sturm Graz geht es Schlag auf Schlag. Die Grazer haben nach den Transfers von Lukas Grozurek und Raphael Obermair erneut am Transfermarkt zugeschlagen und den Stürmer Markus Pink vom SV Mattersburg verpflichtet.

Der 27-jährige Offensivspieler kommt ablösefrei vom SV Mattersburg, wo sein auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde. In der vergangenen Saison traf Pink sechs Mal in der Bundesliga und zwei Mal im ÖFB-Cup. Beim SK Sturm Graz erhält der gebürtige Klagenfurter einen Vertrag bis 2020.

Vor seiner Station in Mattersburg spielte Pink unter anderem bereits für Austria Klafgenfurt, Köttmannsdorf und First Vienna.

Geschäftsführer Sport Günter Kreissl sagt zu seinem jüngsten Transfer: "Markus ist ein großer und kopfballstarker Spieler. Ein super Typ und ein sehr leidenschaftlicher Spieler."

Pink sagte: "Es ist für mich ein großartiger Schritt für einen Verein wie den SK Sturm zu spielen. Die Stimmung bei den Spielen des SK Sturm hat mich schon als Gegenspieler fasziniert. Nun liegt es an mir alles für diesen Verein zu geben, damit wir so erfolgreich wie möglich sind. Beim SV Mattersburg möchte ich mich für die gemeinsame Zeit in den letzten fünf Jahren bedanken."

Zudem sagt der Neuzugang über seine Entscheidungsfindung: "Wenn ein Verein wie Sturm Graz anklopft, dann gibt es nur ein 'Ja'. "