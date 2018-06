Raphael Obermair wechselt von der zweiten Mannschaft des FC Bayern zum SK Sturm. Der 22-Jährige Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre plus Option.

Raphael Obermair wird ein Grazer © fcbayern.com

Seit sechs Wochen arbeitete der SK Sturm an der Verpflichtung, nun hat es geklappt: Raphael Obermair kommt von der zweiten Mannschaft des FC Bayern und unterschreibt bei den Schwarz-Weißen einen Vertrag bis 2020 plus Option auf ein weiteres Jahr.

Für Sturm-Trainer Heiko Vogel ist der Neuzugang kein Unbekannter, er trainierte ihn bei der zweiten Mannschaft der Münchner. "Er hat viel Potenzial und bringt vor allem eine Menge Tempo in unser Offensivspiel mit. Raphael ist ein super Typ, es hat immer Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Ich hoffe, dass wir in Zukunft viel Freude mit ihm haben werden", erzählt Vogel.

Flexibler, junger Spieler

Obermair ist im Mittelfeld sowie in der Verteidigung auf der rechten und auf der linken Seite einsetzbar. Der junge Spieler freut sich auf seine kommenden Aufgaben an der Mur: "Die Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen waren allesamt überzeugend, weswegen für mich schnell klar war, wohin die Reise gehen soll. Sturm Graz ist meine erste Auslandsstation als Spieler, da schwingt natürlich viel Vorfreude mit. Mein Ziel ist es, mich in Graz zu beweisen."

