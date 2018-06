Die Grazer spielen in der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League gegen Ajax Amsterdam. Das erste Spiel (24./25. Juli) findet in den Niederlanden statt.

© GEPA pictures

Der SK Sturm trifft in der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League auf den Ajax Amsterdam. Das brachte die Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon. Damit ging der Los-Wunsch von Sturm-Trainer Heiko Vogel nicht in Erfüllung, er wollte den FC Basel als Gegner und sagt auch weshalb: "Ich will nicht despektierlich sein, aber Ajax Amsterdam ist etwas über Basel zu stellen. Außerdem kenne ich die Mannschaft." Auf Sturm wartet also der härtere Gegner.

Die Spieltermine sind 24./25. Juli bzw. 31. Juli/1. August. Schafft Sturm die erste Hürde auf dem internationalen Parkett und schaltet Ajax aus, steht man in der dritten Quali-Runde. Scheitern die Grazer in der zweiten Qualifikationsrunde, geht es für sie in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation weiter.

Ajax Amsterdam Gegründet: 18. März 1900

Trainer: Erik ten Hag

Bekannteste Spieler: Maximilian Wöber (AUT/Abwehr), Klaas Jan Huntelaar (NED/Angriff)

Klubfarben: Rot-Weiß

Stadion: Amsterdam ArenA (Kapazität: 54.000 Zuschauer)

Homepage: http://www.ajax.nl



Größte Erfolge

Dreifacher Meistercupsieger (1971, 1972, 1973)

Champions-League-Sieger (1995)

UEFA-Cup-Sieger (1992)

Gewinner Europacup der Cupsieger (1987)

Dreifacher Europäischer Supercupsieger (1972, 1973, 1995)

Zweifacher Weltcup-Sieger (1972 und 1995)

33-facher niederländischer Meister (1918, 1919, 1931, 1932, 1934, 1937,1939, 1947, 1957, 1960, 1966, 1967, 1968, 1970, 1972, 1973, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1985, 1990, 1994, 1995, 1996, 1998, 2002, 2004, 2011, 2012, 2013, 2014)

18-facher niederländischer Cupsieger (1917, 1943, 1961, 1967, 1970, 1971, 1972, 1979, 1983, 1986, 1987, 1993, 1998, 1999, 2002, 2006, 2007, 2010)

Aktuelle Liga-Platzierung: Vizemeister

Tickets für das Heimspiel können ab Mittwoch, 20. Juni erworben werden. Erst für Abonnenten, in weiterer Folge für Mitglieder und ab 1. Juli für alle Fans des SK Sturm: