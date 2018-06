Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Ivan Ljubic, Lukas Skrivanek, Luan und Martin Ovenstad sind von Sturm Graz an andere Vereine verliehen. Günter Kreissl klärte auf, wie es mit den vier Spielern weitergeht.

Günter Kreissl © GEPA pictures

Vier Spieler von Sturm Graz waren in der vergangenen Saison verliehen: Lukas Skrivanek, Luan, Ivan Ljubic und Martin Ovenstad. Wenn Sturm am Montag das Training aufnimmt, steht (höchstwahrscheinlich) nur einer der vier Spieler mit Heiko Vogel und Co auf dem Feld. Die Kleine Zeitung hat bei Geschäftsführer Sport Günter Kreissl nachgefragt.

