SOCCER - AUT vs GER, test match © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

"Wenn man Fußball-Ästhet ist, dann mag man Peter Zulj.“ Sturm-Trainer Heiko Vogel spricht vielen aus der Seele. Der Regisseur und Dirigent im Grazer Spiel bot in dieser Saison eine Leistung, die ihm so wohl niemand zugetraut hätte. Konstant rief der 24-Jährige seine Leistungen ab und hatte einen großen Anteil am Vizemeistertitel und Cupsieg der Schwarz-Weißen. Der Titel „Bundesliga-Spieler der Saison“ unterstreicht dies.

