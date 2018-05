Günter Kreissl"Eine Ausstiegsklausel ist nichts Verwerfliches"

Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

In Thorsten Röchers Vertrag gibt es eine festgeschriebene Ablösesumme, die wird ein deutscher Klub - vermutlich Ingolstadt - bezahlen. Röchers großes Ziel war es immer, in Deutschland zu spielen.

Günter Kreissl © APA/ERWIN SCHERIAU

Thorsten Röcher wird Sturm Graz nach nur einem Jahr höchstwahrscheinlich verlassen. Im Vertrag des Flügelspielers befindet sich eine Ausstiegsklausel - so, wie es sie auch in anderen Verträgen gibt. "Das ist nichts Verwerfliches", sagt Geschäftsführer Sport Günter Kreissl bei einem Pressetermin in Graz. Und bekräftigt, dass es bei Röcher eine Ausstiegsklausel im siebenstelligen Bereich gibt.