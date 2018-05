Interview zum Karriereende"Heute können Tränen passieren"

Facebook

© GEPA pictures

Sie sagen nach 16 Jahren bei Sturm Adieu. Ist bei Ihnen heute Tränenalarm zu erwarten?

Normalerweise bin ich ein cooler Hund. Aber wenn dir bewusst wird, dass du das letzte Mal mit der Mannschaft vor den Fans stehst, kann schon etwas passieren. Das lässt wohl keinen kalt. Die Fans sind immer hinter mir gestanden. In erfolgreichen Zeiten ebenso wie in Phasen, in denen es nicht optimal gelaufen ist. Das Cupfinale hat wieder einmal gezeigt: Sturm hat die besten Fans.

Warum sind Sie Fußballer geworden, und dann noch Tormann?

Es war ein Bubentraum. Ich bin neben dem Leobener Fußballplatz aufgewachsen und jeden Tag unter dem Zaun durchgeklettert, damit ich mit meinen Freunden Fußball spielen kann. Trainer Didi Schicker hat später zu mir gesagt: „Es ist gescheiter, du gehst ins Tor, du bist lauffaul.“ Und ehrlich? Er hatte nicht unrecht. Ich bin dann wieder raus aus dem Tor. Aber dann hat Milan Djuricin als damaliger Leoben-Trainer zu Roland Linz und mir gesagt, wir könnten mit der Kampfmannschaft mittrainieren. Zu mir meinte er zusätzlich: Aber du nur, wenn du ins Tor gehst. Mit 16 Jahren hat meine Karriere somit eigentlich begonnen.

Sie haben also alles richtig gemacht?

Man kann nie alles richtig machen. Aber sportlich habe ich nicht ganz so viel falsch gemacht. Ich bin auch nur zu Sturm gekommen, weil mich Franco Foda beim GAK gesehen und dann geholt hat. Ich war damals von Leoben nach Graz verliehen. Savo Ekmecic hat mich aus Leoben mitgenommen.

Bilder einer Karriere: Christian Gratzei beendete seine Karriere 317 Spiele hat Christian Gratzei für Sturm Graz absolviert. Debütiert hat er gegen Schwarz-Weiß Bregenz am 8. März 2003. GEPA Sechs Spiele bestritt Gratzei in der Europa-League-Gruppenphase - zwölf in der Qualifikation zur Europa League, sechs in der Qualifikation zur Champions League. Zu einer Champions-League-Teilnahme hat es für den Sturm-Tormann nicht gereicht. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Walgram) Sehr wohl aber zu einem Cup-Titel im Jahr 2010 ... (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Michael Riedler) ... und den Meistertitel im Jahr 2011. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ M. Oberlaender) Klicken Sie sich durch Fotos von Christian Gratzei. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Andreas Reichart) (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Walgram) (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mario Kneisl) (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Wolfgang Grebien) (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Andreas Reichart) (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Patrick Leuk) (c) GEPA pictures (Martin Parzer) (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort) (c) GEPA pictures (Guenter Floeck) (c) GEPA pictures (GEPA/ Franz Pammer) (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mathias Kniepeiss) (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort) (c) GEPA pictures (Wolfgang Grebien) (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Wolfgang Grebien) (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Andreas Reichart) 1/19

Sie wurden Meister und Cupsieger, zwei Mal Tormann des Jahres, spielten im Nationalteam. Ein Auslandsengagement fehlt aber im Lebenslauf.

Angebote waren da, haben für mich aber nicht gepasst. Nur des Geldes wegen lasse ich meine Familie nicht alleine und wir hatten schon ein Kind. Und da stand nicht mehr der Christian Gratzei im Mittelpunkt, sondern der Sohn. Ich wusste aber auch, was ich an Sturm habe.

Vereinstreue Spieler wie Sie oder Steffen Hofmann sterben aber offenbar aus, oder?

Aussterben würde ich nicht sagen, aber sie werden seltener. Mittlerweile ist der Fußballer mehr ein Produkt. Für die großen Klubs bist du eine Ware mit Ablaufdatum, mehr nicht.

Verliert der Fußball das Menschliche?

Bei den Transfers ganz klar. Wie gesagt: Da bist du oft nur Ware. Aber Fußball ist ein Teamsport und jeder muss sich in einer Mannschaft integrieren. In dieser Hinsicht ist das Menschliche nach wie vor sehr wichtig.

Sie sagten, Sie wissen, was Sie an Sturm haben. Können Sie Ihre Aussage konkretisieren?

Ich habe vom Meistertitel bis zum Konkurs alles mitgemacht. Das Jahr 2006 war schon richtig hart. Wir wussten Tag für Tag nicht, ob und wie es weitergeht. Als Familienvater denkst du da viel nach. Seither habe ich auch ein anderes Verständnis vom Geldverdienen. Es gab aber zum Glück auch sehr schöne Zeiten mit Sturm – mit einigen echten Höhepunkten.

Zum Beispiel?

Während eines Laufcamps in Gröbming haben wir uns in einer Nacht- und Nebelaktion den Bus von Simo (Zeugwart Simo Maric, Anm.) „geborgt“, sind zu zwölft ohne Licht vom Hof gefahren und haben uns eine schöne Nacht in der Disco in Irdning gemacht. Es war die Saison, in der wir den Titel holten. Das war eine echt geile Truppe mit super Typen.

Hat der Trainer damals die Aktion nicht bemerkt?

Nein! Ich weiß gar nicht, ob es Franco Foda überhaupt je erfahren hat. Wenn nicht, dann liest er es eben heute. Mario Haas war damals so müde, dass er gegen zwei Uhr mit dem Bus nach Hause gefahren ist. Wie alle anderen zurückgekommen sind, weiß ich gar nicht. Ich glaub, mit Taxis, so gegen vier Uhr.

Welcher Trainer hat Sie am meisten geprägt?

Zwölf Jahre Franco Foda – da erübrigt sich jede Erklärung! Aber ich habe von jedem Trainer etwas mitnehmen dürfen.

Christian Gratzei Geboren am: 19. September 1981 in Leoben.

Familienstand: Verheiratet mit Heike, drei Söhne (Raphael, Janne, Miko).

Erfolge: Meister 2011, Cupsieger 2010 und 2018, Torhüter der Saisonen 2007/08 und 2010/11.

Vereine: DSV Leoben, GAK, Sturm (2003 bis 2018).

Bundesliga-Leistungsdaten: Debüt am 8. März 2003 (2:0 gegen Bregenz), insgesamt 272 Spiele (12 Gelbe Karten, 1 Rote Karte).

Nationalteam: Debüt am 14. Oktober 2009 (1:3 gegen Frankreich), insgesamt 10 Spiele.

Vom wilden Spieler zum Familienmenschen: Wie sehr hat sich das Vatersein auf Sie ausgewirkt?

Du bist natürlich mehr auf Sicherheit gepolt. Die drei Kinder erden dich und halten dir tagtäglich den Spiegel vor. Sie zeigen dir, wie du bist.

Und wie ist Christian Gratzei?

Lustig, laut – also die Stimme zumindest – und dickköpfig.

In der Familie Gratzei passt’s also.

Ja, wir fünf haben wirklich viel Spaß.

Sie haben für jeden Ihrer drei Söhne ein eigenes Tattoo?

Ja, damit ich sie jede Sekunde im Leben bei mir habe.

Und eines für Ihre Frau Heike?

Das kommt erst in drei Jahren, zu unserem zwanzigjährigen Jubiläum. Wenn sie noch ein bisschen brav ist also (lacht).

Sind Sie ein eitler Mensch?

Ich war in meiner Jugend bedingt eitel, ja. Nicht immer passend, wenn ich einige alte Fotos von mir anschaue. Aber wenn du drei Kinder hast, kannst du gar nicht mehr eitel sein. Ich komme hin und wieder mit schmutzigem Leiberl und Jogginghose zum Training. Und manchmal trage ich sogar zwei verschiedene Socken, wenn der Tag sehr nervig war.

Aber als Tormann müssen Sie Stress ja locker wegstecken?

Mit Kindern ist das ein anderer Stress. Aber grundsätzlich kann ich mit Belastung gut umgehen.

Wie belastend sind Fehler?

Fehler haben vor allem bei Tormännern praktisch immer negative Folgen. Sie nerven mich nach wie vor, aber ich mache mir keine Vorwürfe mehr. Als junger Spieler nimmst du dir das noch viel mehr zu Herzen. Das wird mit dem Alter besser, da ist es nicht mehr so tief in dir drin, das lässt du nicht zu.

Haben oder hatten Sie einen Mentaltrainer?

Ja, ich habe zwischenzeitlich mit Mentaltrainern gearbeitet. Um mich zu verbessern und als Person weiterzuentwickeln, nicht der Fehler wegen. Wenn du dich an der Spitze bewegst, ist jedes Detail wichtig, das dich verbessert. Fehler an sich habe ich immer zugegeben. Nur mit den Konsequenzen zu leben, war als junger Bub nicht immer so leicht.

Sind Sie froh, Ihre aktive Karriere zu beenden?

Fußballer ist grundsätzlich ein geiler Beruf. Als ich noch ein junger Spieler war, war das Leben aber einfacher zu planen. Heute ist alles schnelllebiger, die Spieler sind jünger und flexibler.

Woran merken Sie Ihr Alter?

In der Früh beim Aufstehen. Man braucht mehr Regeneration und geht sorgsamer mit seinem Körper um. Und dann ist da diese Musik in der Kabine.

Was ist damit?

Ich höre Austropop, STS, U2, Die Toten Hosen, in die Richtung. Ich kann mit den Gangsterrappern von heute nichts anfangen.

Stichwort anfangen: Was planen Sie im nächsten Lebensabschnitt? Muss Christian Gratzei noch arbeiten?

Ich war 16 Jahre Spieler bei Sturm und nie Bestverdiener. Also ja, ich muss definitiv noch arbeiten. Jetzt ist einmal Zeit für die Familie angesagt, die mich über all die Jahre unterstützt hat. Ich freue mich, dass ich dem Verein erhalten bleibe und meine Ausbildungen, die ich gemacht habe, nun umsetzen kann. Beim Aufgabengebiet gibt es eine klare Richtung, wo es hingeht, aber die Details werden mit Günter Kreissl noch ausformuliert. Mein Aufgabengebiet soll mithelfen, dass der Verein noch professioneller arbeiten wird.

