Die Grazer haben bisher eine außergewöhnlich gute Saison gespielt. Der Jubel in der schwarz-weißen Familie ist groß. Wer hat wie viel Anteil am Erfolg?

© GEPA pictures

Cup-Sieger und Vizemeister. der SK Sturm feiert sich selbst und seine Fans. Zum ersten mal seit 2002 haben die Grazer in der Meisterschaft wieder den Vizemeister-Titel geholt. Die 66-Punkte-marke aus der Meistersaison 2010/11 wurde eingestellt. Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl spricht von einer Top-Saison, möchte nun aber die 70-Punkte-Marke knacken.

Heiko Vogel freut sich: "Wir haben uns schlussendlich für eine hervorragende Saison belohnt. Das war nur möglich, weil jeder über das ganze Jahr hinweg hervorragend und zielstrebig gearbeitet hat. Ich freue mich für jeden Einzelnen."

Und Präsident Christian Jauk sagte: "In dieser Woche gingen für die Sturmfamilie zwei Träume in Erfüllung. Einerseits der erreichte Cupsieg und andererseits der Vizemeistertitel, der zur Teilnahme an der Champions League-Quali berechtigt. Unsere Mannschaft hat mit viel Siegeswillen und Kampfkraft Historisches erreicht. Ich danke allen, aus tiefstem schwarz-weißen Herzen, die dazu beigetragen haben. Das Trainerteam von Franco Foda, das eine sensationelle Herbstsaison erreichte und Heiko Vogel, der diese wundervoll vollendete. Wer die letzten Wochen live miterlebt hat, weiß, dass es diese Emotionen in der Sturmgeschichte noch nie gegeben hat. Diesen Erfolg hat sich die Sturmfamilie verdient!"

Franco Foda, der die Grazer im Winter an der Tabellenspitze übergeben hatte, sagte auf Sky: "Eigentlich hätte ich im November letzten Jahres zum ÖFB wechseln sollen. Sturm hat mich gebeten, bis Winter weiterzumachen und das habe ich gerne gemacht, weil ich Sturm viel zu verdanken habe. Also haben mein Trainerteam und ich versucht, das beste aus der Mannschaft raus zu holen. Das haben wir geschafft und die Mannschaft an der Tabellenspitze übergeben. Das ist mein Anteil an den Erfolgen, mehr nicht."