In der Frauenfußball-Abteilung des SK Sturm kommt es zu einer wichtigen personellen Weichenstellung. Der bisherige sportliche Leiter Michael Erlitz wird zum Sportdirektor Frauenfußball befördert.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker erläutert: „Mit Michael Erlitz wird ab sofort – neben dem Chef- und Torfrauentrainer – eine weitere Person im Damenbereich hauptberuflich bei Sturm Graz angestellt. Der gebürtige Grazer wird in Zukunft als Sportdirektor Frauenfußball fungieren und wir sind davon überzeugt, dass er die positive Entwicklung der Sturm Damen weiter forcieren wird.“

Schicker bedankt sich gleichzeitig beim bisherigen Sektionsleiter Mario Karner, der sich zeitlichen Gründen aus der Frauenfußball-Abteilung zurückziehen wollte.

Erlitz selbst meint: „Ich bin sehr stolz, die Position als Sportdirektor im Frauenfußball bei meinem Herzensverein übernehmen zu dürfen. Nach meinem Engagement als sportlicher Leiter der Frauenfußball-Abteilung sehe ich diese Funktion als idealen, nächsten Schritt in meiner beruflichen Laufbahn an. Es ist für mich eine spannende Aufgabe, den Frauenfußball in Graz weiterzuentwickeln und das Potenzial unseres Teams voll auszuschöpfen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Verein, den Betreuerinnen und Betreuern, sowie den Spielerinnen in eine erfolgreiche Zukunft zu starten.“