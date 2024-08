Nach 6284 Tagen feiert der GAK am Freitag gegen Salzburg das Comeback in der Bundesliga. Mehr als 8.500 Karten sind für den Auftakt gegen die Mozartstädter verkauft – die Euphorie der Fans kennt keine Grenzen. Die Steirer wollen in der Abendpartie (20.30 Uhr) vor heimischem Publikum überzeugen.

Dabei muss Trainer Gernot Messner in der Innenverteidigung auf einen Neuzugang verzichten. Martin Kreuzriegler, der im Sommer von Vålerenga aus Norwegen in die steirische Landeshauptstadt kam, fällt mit einer Schulterverletzung sechs bis acht Wochen aus. „Leider hat sich Martin im Abschlusstraining bei der letzten Übungsform verletzt. Das ist für uns natürlich ein harter Schlag. Jetzt geht es darum, Martin so schnell und bestmöglich zu unterstützen, damit er bald wieder zu alter Stärke zurückfindet. Ich wünsche ihm eine gute Genesung“, sagt Sportdirektor Dieter Elsneg.