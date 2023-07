Sie haben in Ihrer Laufbahn diverse Stationen absolviert. Sie müssen wissen, worauf es im Fußballbusiness wirklich ankommt. Was ist schlussendlich der springende Punkt?

PEER JAEKEL: Ein Miteinander! Alle Abteilungen müssen in dieselbe Richtung denken, ihre Stellschrauben finden und gemeinsam auf dem Punkt funktionieren, aber sich trotzdem kontrovers austauschen. Jede Idee soll Gehör finden, wobei man in der Lage sein muss, die Situation des Vereins vernünftig einzuschätzen.