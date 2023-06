Austria Klagenfurt verstärkt den Trainerstab von Chefcoach Peter Pacult mit Beginn der Vorbereitung auf die Bundesliga durch Marc Lamberger. Der 32-Jährige wechselt vom deutschen Traditionsklub TSV 1860 München nach Waidmannsdorf, ersetzt Alexander Kunze und übernimmt die Verantwortung für die Tormänner im Profikader sowie die Koordination in der Akademie der Violetten.

Lamberger arbeitete zunächst am Northwest-College in Wyoming (USA), 2015 wechselte er in die Akademie der "Löwen" und kümmerte sich dort seit 2019 als Torwartkoordinator um die Ausbildung der Talente von der U9 bis zur U21. Zudem gehörte er als Back-up-Keeper dem U21-Aufgebot in der Bayern-Liga an. Seine aktive Laufbahn war durch mehrere schwere Schulterverletzungen beeinträchtigt worden. Neben der Tätigkeit für den TSV 1860 engagierte sich "Lambo" bis zuletzt beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) für die Beachsoccer-Nationalmannschaft und leitete in München eine Torwartschule.

"Auf die neue Aufgabe in Klagenfurt freue ich mich extrem und zahle bewusst auch einen sehr hohen Preis dafür, da ich langfristige und erfolgreiche Tätigkeiten zum 1. Juni beendet habe. Ich bin stolz darauf, dass ich den nächsten Karriereschritt bei der Austria Klagenfurt machen darf, werde mit großer Leidenschaft, Fleiß, Hingabe und Emotion meinen Teil dazu beitragen, dass der Verein seine Ziele erreicht und alles dafür tun, um die Tormänner auf ihr bestes Level zu bringen", sagt Lamberger, der sich durch Hospitationen bei der TSG 1899 Hoffenheim, dem 1. FC Union Berlin, dem SC Freiburg und Hertha BSC weiterbildete.