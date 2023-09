Seit Frühling 2022 wird von der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst ermittelt. Jetzt hat man bei Hausdurchsuchungen, die die Staatsanwaltschaft Wien angeordnet hat, zugeschlagen.

Bei sieben Hausdurchsuchungen bei Mitgliedern der Hooligan-Gruppierung "Unsterblich Wien" wurden NS-Devotionalien sichergestellt, erklärt das Bundesministerium für Inneres in einer Aussendung.

„In der Hooligan-Szene besteht eine allgemein hohe Gewaltbereitschaft. Wenn diese Gewaltbereitschaft auf Rechtsextremismus trifft, entsteht eine sehr gefährliche Lage, die dank der Ermittlungen der DSN und der LVT entschärft wurde“, sagt Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Franz Ruf.

"Unsterblich Wien" ist ein ehemaliger Fanklub der Wiener Austria, der aber seit 2013 Hausverbot in Favoriten hat. In jüngerer Vergangenheit sind die gewaltbereiten Mitglieder der Gruppierung durch Teilnahme an den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen und Identitären-Demonstrationen aufgefallen.