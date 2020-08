Corona-Alarm Rapid bricht Trainingslager ab

Facebook

© GEPA pictures

Am 28. Juli wurde bekannt, dass ein Spieler von Rapid Wien positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Der Spieler begab sich in Quarantäne und nach einer weiteren negativen Testreihe aller Spieler und Betreuer verlegte der Rapid-Tross vergangenen Freitag zum Trainingsstart nach Bad Tatzmannsdorf. Nun soll laut heute.at ein Spieler ebenfalls einen positiven Test abgegeben haben und sich die in der Folge die gesamte Mannschaft in Heimquarantäne befinden.