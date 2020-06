Facebook

Salzburg darf jubeln © GEPA pictures/ Jasmin Walter

Red Bull Salzburg steht neuerlich als österreichischer Fußballmeister fest. Die Mannschaft von Jesse Marsch schlug am Sonntag Hartberg mit 3:0 und kann nicht mehr eingeholt werden. Der LASK musste sich dem WAC zu Hause 0:1 geschlagen geben und ist bei einem Rückstand von derzeit elf Punkten chancenlos.

Hier geht es zu den Ergebnissen und zur Tabelle

Für die Salzburger ist es der siebente Titel in Folge, der 11. in der Red-Bull-Ära und der insgesamt 14.. Selbst wenn die Linzer vom Neutralen Schiedsgericht die vier abgezogenen Punkte zurückerhalten sollten, geht es sich auch theoretisch nicht mehr aus.

"Wir sind jetzt überglücklich. Wir alle haben diesen Titel verdient, der ganze Verein. Jetzt werden wir feiern und dann die letzten zwei Spiele hochprofessionell angehen. In so schwierigen Situationen, wie wir sie in dieser Saison hatten, lernt man am meisten, speziell die jungen Spieler. Es läuft nicht immer alles positiv, man braucht auch Formkrisen für die Weiterentwicklung", erklärte Zlatko Junuzovic.

Spannend ist der Kampf um die weiteren Plätze. Der WAC hat durch den Erfolg in Pasching sogar noch eine Chance auf Rang zwei.